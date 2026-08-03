A francesa TotalEnergies anunciou nesta segunda-feira, 3, que fechou a venda de uma fatia de 50% de seus ativos onshore europeus de energia solar e eólica para a gestora de private equity KKR. O negócio avalia o portfólio em 1,8 bilhão de euros, incluindo dívida.

Segundo a petroleira, a participação vendida corresponde a um portfólio de 1,2 gigawatt, em grande parte já desenvolvido, com operações na Alemanha, Espanha, França e Polônia.

Separadamente, também nesta segunda-feira, a TotalEnergies disse ter chegado a um acordo para comprar da britânica Shell um portfólio de renováveis de 4 gigawatts.

A maior parte dos ativos ainda será desenvolvida e inclui projetos de energia solar, eólica e armazenamento em baterias na Itália, no Reino Unido e na Espanha. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado