A B3 divulgou nesta segunda-feira, 3, a primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa para o período de setembro a dezembro de 2026, que traz a inclusão das ações ordinárias da Tenda e a exclusão de PetroReconcavo.

Os cinco ativos com maior peso na composição da primeira prévia do índice foram: Vale ON (11,665%), Itaú Unibanco PN (8,809%), Petrobras PN (7,485%), Axia ON (4,760%) e Petrobras ON (4,627%).

O próximo rebalanceamento do Ibovespa está previsto para entrar em vigor em 8 de setembro, com a segunda e a terceira prévias oficiais sendo publicadas pela B3 nos dias 17 e 31 de agosto.

Para compor a carteira do Ibovespa B3, as companhias listadas precisam cumprir alguns requisitos, como ser negociadas em 95% dos pregões no período de vigência das últimas três carteiras (aproximadamente 1 ano); ter movimentação financeira equivalente a pelo menos 0,1% do volume financeiro do mercado à vista no mesmo período; e estar entre os ativos que representem 85%, em ordem decrescente, do Índice de Negociabilidade (IN), que mede o volume negociado por um ativo na bolsa. Além disso, não pode ser penny stock (ação negociada por valor abaixo de R$ 1,00).