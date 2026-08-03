Às vésperas da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) na reunião de agosto, a mediana do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2026 caiu de 14% para 13,75%, depois de cinco semanas de estabilidade.

Considerando só as 100 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano também diminuiu de 14,00% para 13,75%

A estimativa intermediária para a taxa no fim de 2027, por outro lado, seguiu em 12% pela sétima semana seguida. Levando em conta apenas as 97 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana aumentou de 12% para 12,25%.

O Copom promoveu, por enquanto, três cortes de 0,25 ponto porcentual dos juros em 2026, que levaram a Selic a 14,25% ao ano. No comunicado da última reunião, realizada em junho, voltou a enfatizar a incerteza do cenário e disse que, em decorrência da dinâmica dos riscos associados à evolução dos preços, a magnitude total do atual ciclo de calibração da Selic seria estabelecida "à luz de novas informações visando assegurar a convergência da inflação à meta".

No último dia 24, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, afirmou que o Copom trabalha com diferentes "planos de voo" para a condução da política monetária e avalia qual deles tem a maior capacidade de levar a inflação para mais perto da meta de 3%, com o menor custo em termos de volatilidade. "Trabalhamos com trajetórias que contemplam cenários com combinações de diferentes momentos de pausa e de retomada no ciclo", disse, durante participação no evento Expert XP, em São Paulo.

A mediana do mercado para a Selic no fim de 2028 seguiu em 10,50% pela quinta semana seguida. A estimativa para 2029 continuou em 10% pela 13ª semana consecutiva.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.