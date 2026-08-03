A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2026 caiu pela quinta semana seguida, desta vez de 5,12% para 5,03% - 0,53 ponto porcentual acima da meta perseguida pelo Banco Central, de 4,50%. Considerando apenas as 109 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana diminuiu de 5,10% para 5,03%.

A estimativa intermediária do mercado para o IPCA de 2027 seguiu em 4,22%. Um mês antes, era de 4,18%. Considerando apenas as 108 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, porém, subiu de 4,24% para 4,27%.

A mediana do Focus para a inflação de 2028 permaneceu em 3,80%. Um mês antes, era de 3,70%. Para 2029, seguiu em 3,50%, pela 48ª semana consecutiva.

O Banco Central prevê alta de 5,2% do IPCA em 2026, 3,7% em 2027 e 3,1% em 2028, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre.

A partir de 2025, a meta de inflação passou a ser contínua, com base no IPCA acumulado em 12 meses. O centro é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos. Se a inflação ficar fora desse intervalo por seis meses consecutivos, considera-se que o BC perdeu o alvo.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.