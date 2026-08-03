As bolsas europeias operam em sua maioria em alta na manhã desta segunda-feira, 3, enquanto os preços do petróleo recuam com força após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que as negociações com o Irã devem ser retomadas ainda hoje. A sinalização reavivou esperanças de que a via diplomática evite uma nova escalada do conflito no Oriente Médio.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,41%, a 651,88 pontos.

O petróleo Brent recuava 5% no começo da manhã, para cerca de US$ 83,50 por barril, devolvendo ganhos da semana passada diante da perspectiva de retomada do diálogo entre EUA e Irã.

No horário acima, o setor de viagens e lazer, em que as empresas aéreas têm grande peso, subia 1,7%. O de petróleo e gás, por outro lado, recuava 1,2%.

Entre ações individuais, a AstraZeneca se destacava negativamente e tombava 5,8% em Londres, após relatos de que a farmacêutica britânica teria discutido uma possível fusão com a concorrente americana Bristol Myers Squibb.

Na esfera macroeconômica, as leituras finais dos PMIs industriais da zona do euro e do Reino Unido referentes a julho ficaram abaixo do esperado. A da Alemanha confirmou a estimativa inicial.

Às 6h37 (de Brasília), a Bolsa de Paris subia 1,30% e a de Frankfurt avançava 1,52%. Já a de Londres caía 0,07%, pressionada pela AstraZeneca e também por ações de petroleiras. As de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,87%, 0,70% e 0,16%, respectivamente.