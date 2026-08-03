A Palantir, que superou as estimativas de lucro do segundo trimestre nesta segunda-feira, 3, afirmou que a demanda por seu software de inteligência artificial (IA) impulsionou o 12º trimestre consecutivo de aceleração no crescimento da receita.

No segundo trimestre deste ano, o lucro por ação ajustado da Palantir subiu 156%, para US$ 0,41 centavos, e a receita avançou 93%, para US$ 1,935 bilhão. Os analistas da Factsect projetavam lucro de US$ 0,34 centavos, com receita de US$ 1,812 bilhão.

Enquanto isso, a receita comercial nos Estados Unidos aumentou 149%, para US$ 764 milhões, e a receita com o governo americano cresceu 90%, para US$ 809 milhões.

A empresa ainda elevou as projeções de receita em 2026, lucro operacional ajustado e fluxo de caixa livre. A Palantir agora projeta receita comercial nos Estados Unidos acima de US$ 3,42 bilhões em 2026, ante a projeção anterior de US$ 3,22 bilhões.

Às 19h04 (de Brasília), as ações da Palantir subiam 12% no after hours de Nova York.