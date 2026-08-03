O governo do Paraná e a Castrolanda acertaram nesta segunda-feira, 3, investimento de R$ 215 milhões na cooperativa e em obras de infraestrutura. O aporte, anunciado na abertura da 26ª edição do Agroleite, em Castro (PR), contemplam obras públicas e empreendimentos agroindustriais privados. O governador Ratinho Junior (PSD) afirmou, em nota, que os investimentos buscam elevar a produção e expandir a industrialização para agregação de valor ao produto na região.

Do total anunciado, mais de R$ 190 milhões correspondem a investimentos da própria Castrolanda via protocolo do programa Paraná Competitivo.

Segundo comunicado da Castrolanda, os recursos serão aplicados na implantação de uma fábrica de tortilhas, em uma Unidade Central de Energia Elétrica e na construção de uma Unidade de Dietas Bovinas (UDB).

O governo estadual entregou ainda 11 drones agrícolas para colégios técnicos, em um aporte de R$ 1,5 milhão.

Em infraestrutura viária, foram confirmadas as obras de pavimentação da Estrada da Ilha, com custo de R$ 10 milhões, e da Estrada do Caxambu, no valor de R$ 5 milhões. O governo do Estado anunciou também a construção de um dispositivo de interseção na rodovia PR-340.