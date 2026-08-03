A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) prorrogou até 18 de agosto o prazo para a consulta pública sobre o mercado de cartões de desconto em saúde, pré-pagos e serviços correlatos.

Segundo a agência, a nova etapa terá formulário simplificado e revisado, visando ampliar a participação dos agentes do setor.

A iniciativa visa reunir subsídios técnicos para apoiar os estudos eventual construção de uma regulação específica sobre o tema.

Desde a abertura do chamamento, a ANS recebeu 11 contribuições do mercado, mas identificou a necessidade de ampliar o alcance da consulta para obter uma visão mais abrangente desse segmento.