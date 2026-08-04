O McDonald's registrou lucro líquido de US$ 2,36 bilhões no segundo trimestre de 2026, segundo balanço divulgado nesta terça-feira (4). O lucro diluído por ação ficou em US$ 3,38, alta de 6% em relação ao mesmo período de 2025 e acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 3,32.

A receita somou US$ 7,09 bilhões, avanço de 4% na comparação anual, mas abaixo da previsão de US$ 7,12 bilhões. As vendas comparáveis globais aumentaram 1,3%, em linha com o que Wall Street esperava.

A gigante de fast food informou ainda que as vendas globais do sistema cresceram 5%, para US$ 37 bilhões no trimestre. A executiva Skye Anderson também foi nomeada presidente do McDonald's EUA para liderar o maior mercado da empresa. Nessa função recém-criada, Skye reunirá as principais equipes funcionais responsáveis pela execução das operações nos restaurantes.

Às 8h29 (de Brasília), a ação do McDonald's subia 2% no pré-mercado de Nova York.