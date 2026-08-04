O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em seis das sete capitais pesquisadas na quarta quadrissemana de julho de 2026, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice recuou para -0,08%, resultado abaixo do registrado na última divulgação de 0,07%, na passagem da terceira para a quarta quadrissemana de julho.

A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Porto Alegre (-0,05% para -0,40%). Em seguida, aparecem Salvador (-0,25% para -0,35%), Rio de Janeiro (-0,13% para -0,21%), Belo Horizonte (0,01% para -0,14%), São Paulo (0,27% para 0,24%) e Brasília (0,56% para 0,18%).

Houve, por outro lado, leve aceleração em Recife (-0,36% para -0,35%).