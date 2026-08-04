A Bayer voltou ao lucro líquido no segundo trimestre após registrar despesas menores com litígios e afirmou estar avançando em sua meta de resolver os desafios legais.

O conglomerado alemão de agricultura e farmacêuticos divulgou nesta terça-feira (4) lucro líquido de 219 milhões de euros, ante prejuízo de 199 milhões de euros no mesmo período do ano passado, quando o resultado foi pressionado por encargos ligados a processos.

A empresa contabilizou encargos especiais, principalmente relacionados a despesas com litígios, de 172 milhões de euros, bem abaixo dos 981 milhões de euros registrados um ano antes.

O balanço é divulgado semanas após a Suprema Corte dos EUA decidir a favor da Bayer em um caso de longa data envolvendo o herbicida Roundup.

"No geral, nossa estratégia de contenção está em uma posição forte", disse o presidente-executivo Bill Anderson.

Excluindo itens especiais, o Ebitda somou 2,14 bilhões de euros, alta de 1,9%. Analistas ouvidos pela Vara previam 1,94 bilhão de euros.

As vendas totalizaram 10,87 bilhões de euros, crescimento de 2,2% quando ajustadas por efeitos cambiais e mudanças no portfólio.

A Bayer disse ainda que suas projeções de vendas e resultados para 2026 seguem inalteradas após ajuste cambial e que a dívida líquida ao fim do ano ficará abaixo do inicialmente previsto. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.