O HSBC Holdings registrou forte alta no lucro líquido do segundo trimestre e anunciou um programa de recompra de ações de até US$ 1 bilhão.

O banco com sede em Londres divulgou nesta terça-feira (4) que o lucro líquido saltou 68% na comparação anual, para US$ 7,69 bilhões, nos três meses encerrados em junho. O resultado superou a projeção de US$ 7,36 bilhões em pesquisa com analistas da Visible Alpha.

O desempenho de um ano atrás havia sido pressionado por US$ 2,1 bilhões em perdas relacionadas à coligada Bank of Communications.

O HSBC acrescentou que pretende iniciar uma recompra de ações de até US$ 1 bilhão, com expectativa de concluir a operação até a divulgação dos resultados do terceiro trimestre.

Sob o comando do CEO Georges Elhedery, o banco vem passando por uma ampla reestruturação, com corte de custos e simplificação das operações. Elhedery tem direcionado o HSBC a concentrar esforços em suas principais fortalezas: o varejo bancário no Reino Unido e em Hong Kong; o papel de ponte para grandes empresas acessarem mercados globais; e a oferta de serviços a clientes de alta renda.

Nas últimas semanas, o HSBC acertou a venda do negócio de varejo no Egito ao Emirates NBD, da carteira australiana de financiamentos imobiliários e empréstimos pessoais - de US$ 25 bilhões - à gestora de private equity Blackstone e da operação de seguros de vida e saúde em Singapura à Allianz, por US$ 2,1 bilhões. No segundo trimestre, o lucro antes de impostos avançou em seus quatro principais segmentos.

"HSBC está se tornando o banco mais forte que nos propusemos a construir", afirmou Elhedery.

*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.