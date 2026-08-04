A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0%

Pontos: 178.000,24

Máxima de +0,31% : 178.557 pontos

Mínima de -0,68% : 176.783 pontos

Volume: R$ 0,74 bilhões

Variação em 2026: 10,47%

Variação no mês: 0%

Dow Jones: +1,32%

Pontos: 53.178,41

Nasdaq: +2,13%

Pontos: 25.913,90

Ibovespa Futuro: +0,06%

Pontos: 178.755

Máxima (pontos): 179.720

Mínima (pontos): 177.430

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 43,03

Variação: +0,36%

Petrobras PN

Preço: R$ 43,00

Variação: -0,97%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,56

Variação: +0,71%

Ambev ON

Preço: R$ 15,85

Variação: -0,88%

Petrobras ON

Preço: R$ 48,62

Variação: -0,86%

Vale PNA

Preço: R$ 74,63

Variação: -2,16%

MBRF SA ON

Preço: R$ 17,70

Variação: +0,91%

Vale ON

Preço: R$ 74,63

Variação: -2,16%

Itausa PN

Preço: R$ 13,93

Variação: +0,8%

Global 40

Cotação: 619,328 centavos de dólar

Variação: +0,31%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,0865

Venda: R$ 5,0870

Variação: +0,33%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,20

Venda: R$ 5,30

Variação: estável

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,0717

Venda: R$ 5,0723

Variação: -0,1%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,1800

Venda: R$ 5,2690

Variação: +0,06%

- Dólar Futuro (setembro)

Cotação: R$ 5,1250

Variação: +0,16%

- Euro

Compra: US$ 1,1508 (às 18h26)

Venda: US$ 1,1513 (às 18h26)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,8550

Venda: R$ 5,8550

Variação: +0,15%

- Euro turismo

Compra: R$ 5,9600

Venda: R$ 6,0610

Variação: +0,02%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 13,95% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,15% ao ano.

- Over a 14,15%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.075,9 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,40%


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