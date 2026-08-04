A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0%
Pontos: 178.000,24
Máxima de +0,31% : 178.557 pontos
Mínima de -0,68% : 176.783 pontos
Volume: R$ 0,74 bilhões
Variação em 2026: 10,47%
Variação no mês: 0%
Dow Jones: +1,32%
Pontos: 53.178,41
Nasdaq: +2,13%
Pontos: 25.913,90
Ibovespa Futuro: +0,06%
Pontos: 178.755
Máxima (pontos): 179.720
Mínima (pontos): 177.430
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 43,03
Variação: +0,36%
Petrobras PN
Preço: R$ 43,00
Variação: -0,97%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,56
Variação: +0,71%
Ambev ON
Preço: R$ 15,85
Variação: -0,88%
Petrobras ON
Preço: R$ 48,62
Variação: -0,86%
Vale PNA
Preço: R$ 74,63
Variação: -2,16%
MBRF SA ON
Preço: R$ 17,70
Variação: +0,91%
Vale ON
Preço: R$ 74,63
Variação: -2,16%
Itausa PN
Preço: R$ 13,93
Variação: +0,8%
Global 40
Cotação: 619,328 centavos de dólar
Variação: +0,31%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,0865
Venda: R$ 5,0870
Variação: +0,33%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,20
Venda: R$ 5,30
Variação: estável
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,0717
Venda: R$ 5,0723
Variação: -0,1%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,1800
Venda: R$ 5,2690
Variação: +0,06%
- Dólar Futuro (setembro)
Cotação: R$ 5,1250
Variação: +0,16%
- Euro
Compra: US$ 1,1508 (às 18h26)
Venda: US$ 1,1513 (às 18h26)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,8550
Venda: R$ 5,8550
Variação: +0,15%
- Euro turismo
Compra: R$ 5,9600
Venda: R$ 6,0610
Variação: +0,02%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 13,95% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,15% ao ano.
- Over a 14,15%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.075,9 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,40%