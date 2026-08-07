As bolsas europeias fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, 7, reagindo à baixa de empregos do relatório payroll dos EUA, aumentando as expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) mantenha juros em setembro, e aos balanços corporativos da Europa. Investidores ainda monitoram a situação no Oriente Médio, que se encaminha para o fim de semana sem uma resolução sobre o Estreito de Ormuz.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,31%, a 10.901,09 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,82%, a 26.355,35 pontos. Em Paris, o CAC 40 avançou 0,17%, a 8.714,93 pontos. Em Milão, o FTSE MIB ganhou 0,06%, a 53.717,19 pontos. Em Madri, o Ibex 35 teve baixa de 0,08%, a 20.163,98 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,46%, a 9.181,38 pontos. As cotações são preliminares.

Entre os destaques do pregão, a resseguradora alemã Munich Re caiu 1,47% ao reduzir sua projeção de receita de seguros para o ano, após quedas de volume e de preços na última rodada de renovações de contratos. O subíndice de tecnologia (+1,94%) do Stoxx 600 se destacou, com alta de mais de 4% da gigante de software SAP. A Diageo continuou o rali em Londres, avançando 3,18%.

No campo geopolítico, as incertezas sobre um acordo para a reabertura do Estreito de Ormuz continuam e o conflito entre os Houthis do Iêmen e a Arábia Saudita aumentam as tensões em torno da navegação pelo Golfo Pérsico. Enquanto isso, a Espanha pressiona a Itália para suspender os controles de fronteira sobre viajantes espanhóis após a entradas de migrantes em Ceuta através do Marrocos.

Apesar dos preços mais altos de energia e da guerra no Oriente Médio, a produção industrial alemã manteve uma modesta recuperação cíclica em junho, afirmou o ING, sobre o dado desta madrugada.