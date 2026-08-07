As expectativas medianas de inflação no horizonte de 1 ano dos consumidores americanos caíram de 3,7% em junho para 3,6% julho, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 7, pelo Federal Reserve (Fed, o banco) de Nova York. Já as expectativas para os horizontes de três e cinco anos permaneceram inalteradas, em 3,3% e 3,0%, respectivamente.

As expectativas para o próximo ano sobre a situação financeira das famílias melhoraram, com uma menor parcela líquida de famílias esperando uma situação financeira pior daqui um ano.

As perspectivas de crescimento dos preços do gás se recuperaram parcialmente após forte queda em junho, aumentando 1,4 ponto porcentual, para 2,9%.

Sobre o mercado de trabalho, a probabilidade média percebida de encontrar um emprego - caso o emprego atual fosse perdido - aumentou em 1,3 ponto porcentual, para 46,2%.

A probabilidade percebida de perder o emprego no próximo ano subiu de 14,1% para 14,2% na comparação mensal. Já a chance média de uma taxa de desemprego mais alta nos EUA aumentou 1,1 ponto porcentual, para 42,8%.