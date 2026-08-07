O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou queda de 0,86% em julho, após uma redução de 0,79% em junho, divulgou nesta sexta-feira, 7, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o IGP-DI acumulou alta de 2,12% no ano. Em 12 meses, houve avanço de 2,77%.

O recuo foi menos intenso do que a mediana das previsões negativa de 0,98% encontrada em pesquisa com o mercado financeiro feita pelo Projeções Broadcast, cujo intervalo era todo de baixa, de 1,15% a 0,52%.

A divulgação do indicador, prevista para 8 horas, ocorreu com atraso devido a uma instabilidade no sistema da FGV do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre).

Aberturas

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O IPA-DI, que representa o atacado, teve redução de 1,31% em julho, ante uma queda de 1,36% em junho. Nos estágios de processamento, Bens Finais caíram 0,96% em julho, enquanto Bens Intermediários subiram 0,73%. Já Matérias-Primas Brutas registraram queda de 3,02% no mês.

O IPC-DI, que apura a evolução de preços no varejo, caiu 0,08% em julho, após alta de 0,36% em junho. O núcleo do IPC-DI subiu 0,25% em julho, ante alta de 0,40% em junho.

Já o INCC-DI, que mensura o impacto de preços na construção, teve elevação de 0,61% em julho, depois da alta de 0,78% em junho.