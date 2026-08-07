A Seara, empresa da JBS, investiu cerca de R$ 4 bilhões nos últimos dez anos na plataforma SuperAgro, programa voltado ao desenvolvimento de produtores integrados de aves e suínos. A companhia informou que os recursos foram destinados à construção, modernização e expansão de granjas, além da automação dos processos produtivos e da adoção de tecnologias voltadas ao bem-estar animal e à biosseguridade.

Criada em 2015, a iniciativa reúne atualmente mais de 9 mil granjas e combina suporte técnico, incentivos financeiros e investimentos em infraestrutura para elevar a eficiência das propriedades e ampliar a renda dos integrados, explicou em nota.

A empresa afirma que produtores com desempenho superior podem receber remuneração até 23% maior por animal.

Ao longo da última década, a plataforma também incorporou programas de capacitação técnica e gerencial, treinamentos de compliance, ações voltadas à sucessão familiar e iniciativas para ampliar a participação feminina nas granjas, como o Mulheres SuperAgro.

Neste ano, a Seara promoveu mais uma edição do Prêmio SuperAgro, que reconhece produtores em 18 categorias com base em indicadores como bem-estar animal, manejo, conversão alimentar e qualidade. Desde a criação da plataforma, a empresa informa, na nota, ter distribuído mais de R$ 12 milhões em premiações aos produtores com melhor desempenho.