A Cloudflare elevou seu guidance para o ano após relatar um crescimento de receita de dois dígitos no segundo trimestre, apesar de um aumento na perda. A empresa de nuvem de conectividade anunciou no fim da tarde da quinta-feira, 6, que agora espera um lucro ajustado para o ano de US$ 1,25 a US$ 1,26 por ação, com uma receita entre US$ 2,86 bilhões e US$ 2,87 bilhões.

Anteriormente, a empresa havia orientado para um lucro ajustado na faixa de US$ 1,19 a US$ 1,20 por ação, com uma receita de cerca de US$ 2,81 bilhões. Analistas consultados pela FactSet esperam US$ 1,20 por ação em lucro ajustado sobre US$ 2,81 bilhões em receita.

A empresa reportou uma perda no segundo trimestre de US$ 170 milhões, ou US$ 0,48 por ação, em comparação com a perda de US$ 50,4 milhões (US$ 0,15 centavos por ação) no ano anterior.

Já a receita aumentou 36%, para US$ 696,1 milhões, superando os US$ 664,7 milhões que os analistas esperavam.

Para o terceiro trimestre, a Cloudflare espera um lucro ajustado de US$ 0,34 por ação, com receita entre US$ 736 milhões e US$ 737 milhões, acima da expectativa dos analistas de lucro ajustado de US$ 0,32 por ação sobre US$ 721,3 milhões em receita.

Em maio, a Cloudflare anunciou que cortaria cerca de 1.100 empregos como parte de um plano de reestruturação impulsionado por inteligência artificial (IA), projetando entre US$ 140 milhões e US$ 150 milhões em encargos para as demissões. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado