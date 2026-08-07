O dólar iniciou as negociações desta sexta-feira (7) em queda ante o real, mas intensificou as perdas após o relatório oficial de emprego (payroll) dos Estados Unidos mostrar corte líquido de 23 mil vagas em julho. O resultado ficou abaixo da mediana das estimativas do Projeções Broadcast, que apontava para a criação de 80 mil postos de trabalho, e pressionou a moeda americana no exterior.

Logo após a divulgação do indicador, o índice DXY - que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes - ampliou as baixas, enquanto a moeda americana recuava frente à maioria das divisas emergentes. No mercado doméstico, o dólar à vista renovou a mínima da sessão a R$ 5,07, após ter iniciado o dia em leve baixa. O contrato futuro para setembro também ampliou as perdas e chegou à mínima em torno de R$ 5,10.

O relatório reforçou a percepção de desaceleração do mercado de trabalho americano, aumentando a atenção dos investidores sobre os próximos passos da política monetária do Federal Reserve (Fed).

No mercado doméstico, investidores continuam repercutindo a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que reduziu a Selic para 14% ao ano e manteve em aberto os próximos passos da política monetária. A corrida eleitoral de 2026 e as incertezas fiscais também permanecem no radar.

Na agenda doméstica, a Fundação Getulio Vargas (FGV) informou que a divulgação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de julho, prevista para as 8h, segue atrasada em razão de uma instabilidade no sistema.