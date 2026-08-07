A caderneta de poupança teve saída líquida de R$ 7,153 bilhões em julho, informou o Banco Central (BC) nesta sexta-feira, 7. Os depósitos somaram R$ 370,768 bilhões, e as retiradas, R$ 377,921 bilhões. Considerando o rendimento de R$ 6,465 bilhões, o saldo da modalidade atingiu R$ 1,020 trilhão.

No acumulado do ano, a caderneta de poupança tem saque líquido de R$ 46,509 bilhões, com R$ 2,507 trilhões em depósitos e R$ 2,554 trilhões em retiradas. O rendimento em 2026, de janeiro a julho, é de R$ 44,224 bilhões.

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