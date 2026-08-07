A Munich Re reduziu sua projeção de receita de seguros para o ano, após quedas de volume e de preços na última rodada de renovações de contratos de resseguro, realizada em julho. A resseguradora alemã informou nesta sexta-feira (7) que agora estima receita de seguros de 62 bilhões de euros em 2026, abaixo da previsão anterior de 64 bilhões de euros. A receita de resseguro deve somar 38 bilhões de euros, ante 40 bilhões de euros projetados anteriormente.

A companhia manteve a projeção de lucro líquido anual em 6,3 bilhões de euros.

Segundo a Munich Re, o volume de negócios fechados nas renovações de tratados de resseguro em 1º de julho caiu 9,1%, para 2,9 bilhões de euros. Já os preços recuaram 5,5% na comparação ajustada ao risco.

A empresa afirmou que decidiu, de forma sistemática, não renovar nem subscrever operações que não atendessem às suas expectativas de precificação ou às demais condições, reforçando o foco em rentabilidade e na otimização do portfólio.

No segundo trimestre, a Munich Re registrou receita de seguros de 14,94 bilhões de euros, alta de 1,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O lucro líquido avançou 6,6%, para 2,21 bilhões de euros, em linha com o número preliminar divulgado no mês passado. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.