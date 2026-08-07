O crescimento do comércio exterior da China desacelerou ligeiramente em julho, mas o cenário geral mostra que os valores de exportação e importação permanecem elevados, impulsionados pela crescente demanda global por eletrônicos e produtos de tecnologia verde, na avaliação da Capital Economics.

Para a consultoria britânica, as exportações continuam muito expressivas, e a perda de força no mês passado deveu-se, em parte, a interrupções temporárias nas operações portuárias causadas por tufões.

"O papel dos eletrônicos como motor das exportações continuou a se intensificar: os embarques de semicondutores e equipamentos de informática contribuíram com mais de 10 pontos porcentuais para o crescimento total das exportações no mês passado - a maior contribuição desde pelo menos 2002", diz o relatório da Capital Economics, que destaca também a demanda crescente por veículos elétricos.

A consultoria afirma ainda que a desaceleração das importações reflete, em grande medida, "preços mais baixos, uma vez que os dados de volume apresentaram, de modo geral, uma melhora".


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se