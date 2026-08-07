O crescimento do comércio exterior da China desacelerou ligeiramente em julho, mas o cenário geral mostra que os valores de exportação e importação permanecem elevados, impulsionados pela crescente demanda global por eletrônicos e produtos de tecnologia verde, na avaliação da Capital Economics.

Para a consultoria britânica, as exportações continuam muito expressivas, e a perda de força no mês passado deveu-se, em parte, a interrupções temporárias nas operações portuárias causadas por tufões.

"O papel dos eletrônicos como motor das exportações continuou a se intensificar: os embarques de semicondutores e equipamentos de informática contribuíram com mais de 10 pontos porcentuais para o crescimento total das exportações no mês passado - a maior contribuição desde pelo menos 2002", diz o relatório da Capital Economics, que destaca também a demanda crescente por veículos elétricos.

A consultoria afirma ainda que a desaceleração das importações reflete, em grande medida, "preços mais baixos, uma vez que os dados de volume apresentaram, de modo geral, uma melhora".