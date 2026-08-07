As exportações da China subiram 23,9% em julho ante igual mês do ano passado, desacelerando ante a alta de 27% verificada em junho, segundo dados publicados pelo órgão alfandegário do país na sexta-feira, 7. O resultado de julho superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 22,9% das exportações.

Também no confronto anual, as importações chinesas avançaram 27,5% em julho, perdendo força em relação ao aumento de 36% de junho. O consenso da FactSet era de acréscimo ligeiramente menor, de 27,1%.

A China acumulou superávit na balança comercial de US$ 112,5 bilhões em julho, menor do que o saldo positivo de US$ 125,6 bilhões de junho, mas acima da projeção de US$ 100 bilhões dos analistas da FactSet.

*Com informações da Dow Jones Newswires