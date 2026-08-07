As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta sexta-feira, 7, enquanto investidores avaliam balanços corporativos, indicadores econômicos e os riscos geopolíticos no Oriente Médio, à espera de novos dados do mercado de trabalho dos EUA.

Por volta das 6h15 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,26%, a 659,90 pontos. O setor de tecnologia se destacava, com alta de 1,7%, seguido pelo farmacêutico (+1,6%).

Na temporada de balanços, a Munich Re caía 1,8% em Frankfurt, após a resseguradora alemã reduzir sua projeção de receita de seguros para o ano, apesar de registrar alta no segundo trimestre.

No campo geopolítico, as incertezas sobre um acordo para a reabertura do Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de um quinto do petróleo comercializado no mundo, continuam sustentando a commodity. No começo da manhã, o Brent avançava 0,4%, ampliando os ganhos de quase 4% da véspera.

Na agenda macroeconômica, a produção industrial da Alemanha subiu 0,2% em junho ante maio, abaixo do esperado, apesar do resultado sólido das encomendas à indústria do país, publicado ontem.

Nas próximas horas, a atenção deve se voltar à divulgação do relatório de emprego (payroll) dos EUA, indicador-chave para calibrar as expectativas sobre o início de um eventual ciclo de alta de juros pelo Federal Reserve (Fed).

Às 6h30 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,31%, a de Paris avançava 0,16% e a de Frankfurt ganhava 0,63%. Já Milão tinha alta de 0,23%, enquanto Madri e Lisboa caíam 0,12% e 0,52%, respectivamente.