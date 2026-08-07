O ministro da Fazenda, Dario Durigan, ironizou nesta quinta-feira a proposta levantada pela chapa do candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, de criar um conselho de governança composto por representantes dos Três Poderes, acusando a chapa da oposição de causar atritos institucionais.

"É estranho que se ataque a Suprema Corte, ataque lideranças do Congresso e, ao mesmo tempo, proponha uma espécie de pacto, que não é nem um pouco crível do ponto de vista de quem ouve esse tipo de proposta", disse Durigan a jornalistas, na portaria do Ministério da Fazenda, em Brasília.

A ex-presidente da Caixa Daniella Marques (Republicanos), principal conselheira econômica de Flávio Bolsonaro, já defendeu publicamente a criação de uma instância de governança com participação do Executivo, Legislativo e Judiciário para endereçar a questão fiscal. A ideia seria dividir a responsabilidade pelo ajuste.

Segundo Durigan, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem feito uma interlocução democrática e respeitosa com os outros Poderes e obteve resultados. O ministro citou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a desoneração da folha de pagamentos como um exemplo.