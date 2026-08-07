O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira, 6, uma ordem executiva que impõe tarifa de 15% sobre derivados de polissilício, em uma decisão que determina que importações do material precisam ser ajustadas. Segundo a ordem, o polissilício importado de países parceiros não deve ultrapassar tarifa de acordo comercial, enquanto o governo incentivará investimentos na produção doméstica.

Para produtos do Japão, Coreia, Taiwan, Suíça, Liechtenstein ou de um país membro da União Europeia a soma da tarifa adicional será de 15%, enquanto para o Reino Unido será de 10%.

"O polissilício é o material de base que sustenta a segurança das cadeias de suprimentos de semicondutores e de energia solar dos Estados Unidos. No entanto, durante décadas, o país permitiu que nações estrangeiras enfraquecessem os produtores americanos, comprometendo, assim, a nossa segurança econômica e nacional", aponta o documento.

O governo argumenta que foi constatado que as importações de polissilício e de seus derivados corroeram a capacidade da indústria dos Estados Unidos de produzir o material e derivados de polissilício. A participação dos Estados Unidos na capacidade global de produção de polissilício caiu de 50% em 2005 para menos de 2% em 2024, segundo a publicação.

A medida tem efeitos a partir de 4 de dezembro de 2026, às 00h01 (horário da costa leste dos EUA), para mercadorias declaradas para consumo ou retiradas de armazém para consumo, as importações de polissilício e derivados especificados.