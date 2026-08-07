A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -1,23%
Pontos: 175.546,36
Máxima estável: 177.720 pontos
Mínima de -1,24% : 175.515 pontos
Volume: R$ 0,79 bilhões
Variação em 2026: 8,95%
Variação no mês: -1,38%
Dow Jones: -0,85%
Pontos: 53.885,10
Nasdaq: -0,06%
Pontos: 26.348,35
Ibovespa Futuro: -1,48%
Pontos: 175.660
Máxima (pontos): 178.415
Mínima (pontos): 175.575
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 41,94
Variação: -1,04%
Petrobras PN
Preço: R$ 42,06
Variação: +0,31%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,72
Variação: -1,83%
Ambev ON
Preço: R$ 15,69
Variação: -0,95%
Petrobras ON
Preço: R$ 47,29
Variação: +0,3%
Vale PNA
Preço: R$ 75,41
Variação: -1,63%
MBRF SA ON
Preço: R$ 16,46
Variação: -1,85%
Vale ON
Preço: R$ 75,41
Variação: -1,63%
Itausa PN
Preço: R$ 13,54
Variação: -1,38%
Global 40
Cotação: 619,743 centavos de dólar
Variação: -1,28%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,1068
Venda: R$ 5,1073
Variação: -0,41%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,25
Venda: R$ 5,35
Variação: +0,32%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,1011
Venda: R$ 5,1017
Variação: -0,27%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,2200
Venda: R$ 5,3170
Variação: +0,32%
- Dólar Futuro (setembro)
Cotação: R$ 5,1410
Variação: -0,20%
- Euro
Compra: US$ 1,152 (às 18h18)
Venda: US$ 1,1525 (às 18h18)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,8840
Venda: R$ 5,8850
Variação: -0,68%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,0500
Venda: R$ 6,1480
Variação: +0,18%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 13,89% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 13,90% ao ano.
- Over a 13,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.299,6 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,13%