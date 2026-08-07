A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -1,23%

Pontos: 175.546,36

Máxima estável: 177.720 pontos

Mínima de -1,24% : 175.515 pontos

Volume: R$ 0,79 bilhões

Variação em 2026: 8,95%

Variação no mês: -1,38%

Dow Jones: -0,85%

Pontos: 53.885,10

Nasdaq: -0,06%

Pontos: 26.348,35

Ibovespa Futuro: -1,48%

Pontos: 175.660

Máxima (pontos): 178.415

Mínima (pontos): 175.575

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 41,94

Variação: -1,04%

Petrobras PN

Preço: R$ 42,06

Variação: +0,31%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,72

Variação: -1,83%

Ambev ON

Preço: R$ 15,69

Variação: -0,95%

Petrobras ON

Preço: R$ 47,29

Variação: +0,3%

Vale PNA

Preço: R$ 75,41

Variação: -1,63%

MBRF SA ON

Preço: R$ 16,46

Variação: -1,85%

Vale ON

Preço: R$ 75,41

Variação: -1,63%

Itausa PN

Preço: R$ 13,54

Variação: -1,38%

Global 40

Cotação: 619,743 centavos de dólar

Variação: -1,28%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,1068

Venda: R$ 5,1073

Variação: -0,41%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,25

Venda: R$ 5,35

Variação: +0,32%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,1011

Venda: R$ 5,1017

Variação: -0,27%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,2200

Venda: R$ 5,3170

Variação: +0,32%

- Dólar Futuro (setembro)

Cotação: R$ 5,1410

Variação: -0,20%

- Euro

Compra: US$ 1,152 (às 18h18)

Venda: US$ 1,1525 (às 18h18)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,8840

Venda: R$ 5,8850

Variação: -0,68%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,0500

Venda: R$ 6,1480

Variação: +0,18%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 13,89% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 13,90% ao ano.

- Over a 13,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.299,6 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,13%


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