O Banco Central do México (Banxico) deixou a taxa de juros inalterada em 6,5% ao ano, em decisão unânime, segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira, 6. O conselho afirmou que considera o nível atual como apropriado para enfrentar os riscos macroeconômicos domésticos e externos, reafirmando seu compromisso com a estabilidade de preços.

O banco central observou que, desde o último corte de juros, o peso mexicano manteve trajetória de valorização e a economia retomou força no segundo trimestre, depois de ter contraído no trimestre anterior.

Sobre a inflação, o Banxico manteve previsão de queda da inflação para a meta no quarto trimestre de 2027, embora tenha reconhecido a existência de riscos tanto de alta como de baixa para os preços.

Entre eles estão: interrupções em políticas comerciais, impacto de conflitos geopolíticos, pressões de custos, depreciação do peso mexicano, atividade econômica fraca e mudanças políticas por parte dos EUA.