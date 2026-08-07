O contrato mais líquido do ouro fechou em leve baixa nesta quinta-feira, 6, seguindo o forte avanço acima de 3% na sessão anterior, em um mercado que segue atento às expectativas por um acordo para a retomada da navegação no Estreito de Ormuz. Na ausência de um anúncio, o petróleo voltou a subir, o que pressiona o metal. O impacto das pressões inflacionárias para os próximos passos do Federal Reserve (Fed) segue decisivo para as cotações. Na sexta-feira, 7, os dirigentes do Banco Central americano receberão ainda os dados do payroll de julho.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em baixa de 0,13%, a US$ 4.299,6 por onça-troy. A prata para setembro caiu 1,09%, a US$ 61,606 por onça-troy.

Por sua vez, de acordo com fontes mencionadas pelo Financial Times, o presidente do Fed, Kevin Warsh, está preparado para aumentar as taxas de juros na reunião de setembro se as leituras de inflação divulgadas nas próximas semanas forem altas e os mercados aumentarem suas expectativas para os custos de empréstimos. Presidente da distrital de São Francisco, Mary Daly afirmou que há bons motivos para acreditar que choques de oferta não devem ter impacto duradouro sobre a inflação, mas ressaltou que o Fed precisa permanecer atento e pronto para agir caso as pressões se mostrem persistentes.

Nos últimos dias, o mercado vinha se concentrando cada vez mais nas implicações desinflacionárias da queda dos preços da energia, afirmaram analistas do ING.

O mercado de trabalho dos Estados Unidos deve ganhar fôlego em julho depois de resultados aquém do esperado em junho, diminuindo as preocupações de emprego para que o Fed possa focar em sua meta de inflação de 2% ao ano. A mediana das 25 estimativas reunidas pelo Projeções Broadcast aponta para a criação de 80 mil vagas, com previsões que variam entre 63 mil e 130 mil postos de trabalho. Se confirmada, a leitura representará aceleração frente à abertura de 57 mil vagas em junho.