O IBV Auto, do banco BV, mostra desaceleração nos preços de veículos leves usados no Brasil em julho. O índice subiu 0,07% no mês, após alta de 0,57% em junho, marcando a menor variação desde março de 2025. Para o BV, "o dado reforça sinais de acomodação do mercado de usados após um longo período de valorização".

No ano até julho, o indicador avança 3,56%. Em 12 meses, a alta perdeu ritmo para 6,10%, ante 6,87%, refletindo demanda mais moderada e preços mais alinhados ao ambiente macroeconômico de juros elevados. Ainda assim, a taxa de 6,10% supera a inflação acumulada no período, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que está em 4,64% até junho. O último dado informado, o IPCA-15 de julho ficou em 4,52% no período.

Para o economista-chefe do banco BV, Roberto Padovani, o resultado mostra que o mercado começa a responder de forma mais clara ao cenário econômico. Conforme ele, a inflação de automóveis usados praticamente estacionou em julho.

"O movimento reflete um ambiente mais desafiador, marcado pela maior concorrência das montadoras chinesas, queda dos preços dos veículos novos, crédito ainda restritivo, desaceleração do mercado de trabalho, aumento da inadimplência e elevado comprometimento da renda das famílias", cita Padovani em nota.

Região

Em julho, o Nordeste teve a maior queda média nos preços (-0,19%). No total, 16 das 27 unidades da federação registraram recuo, após alta generalizada em junho. Na média regional, apenas Centro-Oeste (+0,29%) e Sul (+0,22%) avançaram no mês.

O Piauí (-1,08%) teve a maior queda, enquanto o Amapá (+0,71%) registrou o maior avanço. Em 12 meses, Pará (+4,14%), Mato Grosso (+4,37%) e São Paulo (+4,46%) mostram os menores avanços; Minas Gerais (+7,66%), Rio de Janeiro (+7,65%) e Rio Grande do Sul (+6,51%) lideram.

Segundo Jamil Ganan, vice-presidente de Varejo do BV, os dados indicam que o mercado de usados entrou em uma nova fase de ajuste. Em julho, 16 Estados tiveram queda de preços, diferente de junho, quando houve alta generalizada, cita. Carros populares mais antigos ainda seguram parte da valorização, mas modelos como Onix, Gol, Uno e Kwid já perdem fôlego, destaca. Conforme ele, a tendência é o setor refletir mais o cenário econômico, o crédito e os preços dos carros novos.