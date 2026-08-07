As bolsas europeias, com exceção de Londres, avançaram nesta quinta-feira, 6. Os resultados corporativos ajudavam a impulsionar os índices, enquanto investidores acompanham as negociações entre Estados Unidos e Irã para a possível reabertura do Estreito de Ormuz.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,19%, a 10.867,89 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,05%, a 26.140,13 pontos. Em Paris, o CAC 40 avançou 0,35%, a 8.699,71 pontos. Em Milão, o FTSE MIB ganhou 0,44%, a 53.682,72 pontos. Em Madri, o Ibex 35 teve alta de 0,62%, a 20.180,40 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 subiu 0,52%, a 9.224,19 pontos. As cotações são preliminares. O índice pan-europeu Stoxx 600 renovou novamente recorde, nos 660,91 pontos.

Entre balanços, a alemã Siemens caiu 4,5% ao informar que as encomendas de sua divisão Digital Industries cresceram menos do que o esperado no trimestre, apesar de a receita ter vindo ligeiramente acima das projeções. A Deutsche Telekom, maior operadora de telefonia da Europa, saltou mais de 6,3% após aumentar seu programa de recompra de ações.

Ainda em Frankfurt, o Commerzbank quase dobrou seu lucro no segundo trimestre, mas os papéis fecharam em queda de 2,2%. Já a Diageo disparou cerca de 5,6% e ajudou a amenizar as perdas em Londres depois que a destilaria previu um retorno ao crescimento em meio a uma reestruturação.

As vendas no varejo da zona do euro caíram 0,3% em junho ante maio, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta, contrariando expectativas de alta no período. Enquanto isso, as encomendas à indústria da Alemanha subiram 3,1% na mesma comparação, superando estimativas.

Na política monetária, o governo da Alemanha está considerando a possibilidade de nomear Joachim Nagel para a presidência do Banco Central Europeu (BCE), de acordo com a Bloomberg.