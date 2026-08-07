A Diageo afirmou que pretende economizar cerca de US$ 1 bilhão nos próximos anos por meio de uma reestruturação, após encerrar seu ano fiscal com queda de vendas e de lucro. O grupo, que reúne marcas como a stout Guinness, a vodca Smirnoff e o uísque Johnnie Walker, disse nesta quinta-feira, 6, que as economias começarão a ser capturadas já no ano fiscal atual, por meio de iniciativas nas operações e na cadeia de suprimentos. Os custos do programa somam US$ 1,2 bilhão, sendo cerca de US$ 752 milhões reconhecidos no exercício encerrado em junho.

"Essas economias vão nos permitir investir na recuperação sem precisar reduzir o lucro operacional", em termos ajustados, disse o CEO Dave Lewis.

No ano fiscal, a companhia listada em Londres registrou vendas líquidas de US$ 19,64 bilhões, queda orgânica de 2% em relação a um ano antes, em linha com o consenso de analistas divulgado pela própria empresa.

O lucro operacional recuou 27%, para US$ 3,16 bilhões, refletindo os gastos de reestruturação. A margem operacional caiu 5,35 pontos porcentuais, para 16,1%. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado