A Deutsche Telekom elevou em até 3 bilhões de euros seu programa de recompra de ações para 2026 e voltou a aumentar a projeção de um indicador-chave, após registrar avanço da receita no segundo trimestre. A gigante alemã de telecomunicações agora prevê fluxo de caixa livre após arrendamentos de cerca de 20 bilhões de euros no ano, acima da estimativa anterior, de mais de 19,8 bilhões de euros. De acordo com o balanço divulgado nesta quinta-feira, a mudança reflete uma atualização do guidance da T-Mobile US, puxada principalmente por um caixa líquido acima do esperado.

Em maio, a Deutsche Telekom já havia elevado essa estimativa para mais de 19,8 bilhões de euros.

O grupo manteve a expectativa de Ebitda ajustado após arrendamentos (Ebitdaal) em torno de 47,5 bilhões de euros e de lucro ajustado por ação próximo de 2,20 euros.

No segundo trimestre, o Ebitdaal - métrica de rentabilidade acompanhada de perto no setor - subiu para 11,82 bilhões de euros, ante 11,0 bilhões de euros um ano antes.

A receita avançou para 29,93 bilhões de euros, de 28,67 bilhões de euros, com crescimento em todas as unidades, incluindo Alemanha, EUA e Europa. No mercado doméstico, a receita cresceu 3,5%, para 6,51 bilhões de euros, impulsionada pela Copa do Mundo da Fifa. Nos EUA e na Europa, as receitas aumentaram 5,2% e 1,5%, respectivamente.

A receita de serviços cresceu 4,8%, para 25,41 bilhões de euros.

Analistas previam receita de 29,955 bilhões de euros e Ebitdaal ajustado de 11,702 bilhões de euros, segundo consenso compilado pela empresa.

O lucro líquido caiu para 2,45 bilhões de euros, ante 2,615 bilhões de euros.

A Deutsche Telekom informou que o programa de recompra pode chegar a até 5 bilhões de euros até o fim do ano, ante 2 bilhões de euros, para ajudar a sustentar o desempenho das ações. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado