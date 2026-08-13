A Rede Mater Dei reportou lucro líquido ajustado de R$ 45 milhões no segundo trimestre de 2026, alta de 66% em relação aos R$ 27 milhões registrados em igual intervalo de 2025. No acumulado do primeiro semestre, o lucro líquido ajustado somou R$ 81,3 milhões, avanço anual de 71,9%.

O desempenho foi impulsionado pela evolução operacional, com destaque para a elevada taxa de ocupação dos leitos, que chegou a 83,9% ao final de junho e 84,1% na média do semestre, além do avanço da tese de oncologia. A companhia também destaca a expansão do uso de cirurgia robótica e a implementação da ferramenta de inteligência artificial para apoiar médicos na elaboração de prontuários eletrônicos.

O Ebitda ajustado consolidado foi de R$ 139 milhões no segundo trimestre, aumento de 20% ante os R$ 115 milhões registrados em 12 meses. No acumulado dos primeiros seis meses de 2026, o Ebitda ajustado atingiu R$ 268,6 milhões, crescimento de 26,8% em um ano.

No segundo trimestre, a receita líquida consolidada da Mater Dei foi de R$ 614 milhões, representando uma evolução de 12,4% na comparação anual. No acumulado do ano, a receita líquida somou R$ 1,188 bilhão, alta de 13,7%.

A Mater Dei encerrou junho deste ano com geração de caixa considerada saudável, tendo realizado em 20 de julho o pré-pagamento de uma debênture de R$ 200 milhões. A dívida líquida da companhia fechou o trimestre em R$ 763 milhões, o que representa redução de 1,1% ante os R$ 772 milhões do término do segundo trimestre de 2025. O índice de alavancagem medida pela razão entre dívida líquida e Ebitda ajustado recuou de 1,6 vez para 1,5 vez.

O resultado financeiro ficou negativo em R$ 42,6 milhões no segundo trimestre deste ano, e em R$ 87,0 milhões no semestre.

Os investimentos em Capex consumiram R$ 27 milhões da abril a junho. No fluxo de caixa semestral, os investimento somaram R$ 28,7 milhões aplicados. A companhia informou ainda que mantém o planejamento de expansão para São Paulo, com previsão de início, em setembro, das obras de um novo hospital no bairro de Santana, cuja entrega está prevista para 2029.


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