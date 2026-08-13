O lucro líquido ajustado da Copasa atingiu R$ 275,5 milhões no segundo trimestre de 2026, o que representa um recuo de 4,8% em relação ao verificado em igual período de 2025.

A receita líquida da empresa de saneamento totalizou R$ 2 bilhões no segundo trimestre, avanço de 8,9% na comparação anual. Já o Ebitda ajustado somou R$ 762 milhões, acréscimo de 11,7% ante um ano, com margem ajustada de 39,0%.

De acordo com a Copasa, o resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 168,1 milhões no de abril a junho, ante saldo negativo de R$ 102,4 milhões de um ano atrás.

A variação, conforme a empresa, decorreu de fatores como o aumento de juros sobre financiamentos e provisões judiciais - devido a maiores volumes contratados e à variação do IPCA - e pagamentos de waivers a credores pela anuência prévia da desestatização, parcialmente compensados pela expansão dos ganhos em aplicações e capitalização de ativos.

A dívida líquida consolidada da Copasa subiu de R$ 5,85 bilhões em junho de 2025 para R$ 8,18 bilhões em junho de 2026. Com isso, o índice de alavancagem, medido pela relação Dívida Líquida/Ebitda dos últimos 12 meses, atingiu 2,8 vezes ao final do período, comparado a 2,0 vez em junho de 2025.