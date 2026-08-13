O Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e a Federação Europeia dos Fabricantes de Alimentos para Animais (Fefac) assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para ampliar a cooperação entre os setores de alimentação animal do Brasil e da União Europeia. O acordo prevê, conforme nota do Sindirações divulgada nesta quarta-feira, 12, o intercâmbio de informações e ações conjuntas em áreas como segurança dos alimentos para animais, saúde e bem-estar animal, biossegurança, sustentabilidade, normas internacionais e avanços regulatórios.

Segundo o CEO do Sindirações, Ariovaldo Zani, na nota, as entidades vão compartilhar conhecimentos sobre aprovação de insumos, rotulagem e limites máximos de resíduos, além de atuar conjuntamente em organismos internacionais. A iniciativa, afirmou, também busca contribuir para a implementação dos acordos entre União Europeia e Mercosul e ampliar o comércio de grãos, oleaginosas e seus coprodutos, como farelos e biocombustíveis, além de aditivos destinados à alimentação animal.

O memorando foi discutido durante a 19ª Reunião Internacional de Autoridades Reguladoras de Alimentação Animal, organizada pela Federação Internacional da Indústria de Rações (IFIF), em cooperação com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), e foi assinado na sede do Sindirações, em São Paulo.