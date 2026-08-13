A Vale informou que a Vale Base Metals (VBM), sua subsidiária, está avançando com o projeto de Flotação de Partículas Grossas (CPF) no Complexo de Cobre Salobo, no Pará, com expectativa de início de operação no primeiro semestre de 2028, antecipando-se ao cronograma original em cerca de um ano.

Em comunicado, a mineradora explica que o projeto vai adicionar 6 milhões de toneladas à capacidade anual de processamento de minério da unidade de Salobo, elevando o total para 42 milhões de toneladas por ano. A produção anual de cobre deve subir em até aproximadamente 30 mil toneladas contidas em concentrado, além de cerca de 15 mil onças de ouro como subproduto.

Para o financiamento parcial dos investimentos, a Vale explicou que a Wheaton Precious Metals concordará em pagar US$ 40 milhões à VBM em duas parcelas, em substituição a futuros pagamentos por marcos previstos no contrato de streaming. Com a otimização do escopo, a estimativa de Capex foi reduzida para aproximadamente US$ 215 milhões, resultando em um desembolso líquido de cerca de US$ 175 milhões para a VBM.

"A estratégia de crescimento da Companhia tem como meta elevar a produção de cobre para aproximadamente 700 mil toneladas por ano até 2035, apoiada principalmente por sua base de recursos e pipeline de projetos no sistema de Carajás, onde a VBM possui uma relevante presença operacional e infraestrutura instalada", afirma a mineradora.