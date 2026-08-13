A administração Trump conduziu outra venda de concessões nesta quarta-feira, 12, para perfuração de petróleo no Golfo do México. Dezesseis empresas apresentaram 69 lances totalizando quase 100 milhões de dólares.

A venda foi a terceira no último ano sob a grande lei de impostos e gastos de Trump, adotada pelos republicanos no Congresso.

O secretário do Interior, Doug Burgum, disse que a venda ressalta o compromisso da administração com "uma estratégia energética offshore ativa" e continua uma tradição de perfuração offshore ajudando a impulsionar o transporte, a manufatura e as pequenas empresas.

Um grupo de lobby da indústria petrolífera saudou a venda como um "voto de confiança na energia americana".

Grupos ambientais denunciaram como uma doação para a indústria de petróleo e gás, que já está obtendo lucros extraordinários devido à guerra no Irã.

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