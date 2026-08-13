A Ultrapar registrou lucro líquido de R$ 1,677 bilhão no segundo trimestre de 2026, alta de 46% em relação a igual período de 2025. O Ebitda ajustado somou R$ 3,524 bilhões, avanço anual de 70%. A receita líquida, por sua vez, alcançou R$ 41,521 bilhões no trimestre, crescimento de 22% em 12 meses.

A companhia explica que o crescimento do Ebitda teve impulso no crescimento de todos os negócios, principalmente graças ao desempenho da Ipiranga.

No segundo trimestre, os investimentos da Ultrapar somaram R$ 517 milhões, recuo de 5% frente ao período comparável do ano anterior. Já a dívida líquida ficou em R$ 8,864 bilhões, frente a R$ 12,275 bilhões do primeiro trimestre e R$ 12,635 bilhões no segundo trimestre de 2025.

Considerando os efeitos das operações de fornecedores convênio (risco sacado) e "vendor", a dívida líquida ajustada totalizou R$ 10,886 bilhões de abril a junho, com a alavancagem em 0,9 vez.