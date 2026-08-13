A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,23%
Pontos: 167.491,07
Máxima de +0,26% : 168.310 pontos
Mínima de -0,44% : 167.142 pontos
Volume: R$ 1,06 bilhões
Variação em 2026: 3,95%
Variação no mês: -5,9%
Dow Jones: -0,04%
Pontos: 53.770,27
Nasdaq: +0,54%
Pontos: 26.588,49
Ibovespa Futuro: -0,32%
Pontos: 167.800
Máxima (pontos): 169.140
Mínima (pontos): 167.235
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 38,23
Variação: -1,97%
Petrobras PN
Preço: R$ 41,29
Variação: -0,89%
Bradesco PN
Preço: R$ 16,72
Variação: -0,42%
Ambev ON
Preço: R$ 14,82
Variação: -1,27%
Petrobras ON
Preço: R$ 46,22
Variação: -0,67%
Vale PNA
Preço: R$ 72,84
Variação: +0,27%
MBRF SA ON
Preço: R$ 16,58
Variação: +2,60%
Vale ON
Preço: R$ 72,84
Variação: +0,27%
Itausa PN
Preço: R$ 12,45
Variação: -1,43%
Global 40
Cotação: 608,645 centavos de dólar
Variação: -1,4%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,1789
Venda: R$ 5,1799
Variação: +0,37%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,24
Venda: R$ 5,34
Variação: -0,45%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,1632
Venda: R$ 5,1639
Variação: +0,69%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,2100
Venda: R$ 5,3120
Variação: -0,71%
- Dólar Futuro (setembro)
Cotação: R$ 5,2150
Variação: +0,63%
- Euro
Compra: US$ 1,1521 (às 18h25)
Venda: US$ 1,1525 (às 18h25)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,9670
Venda: R$ 5,9690
Variação: +0,18%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,0300
Venda: R$ 6,1750
Variação: -0,23%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 13,87% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 13,90% ao ano.
- Over a 13,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.467,5 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,59%