A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,23%

Pontos: 167.491,07

Máxima de +0,26% : 168.310 pontos

Mínima de -0,44% : 167.142 pontos

Volume: R$ 1,06 bilhões

Variação em 2026: 3,95%

Variação no mês: -5,9%

Dow Jones: -0,04%

Pontos: 53.770,27

Nasdaq: +0,54%

Pontos: 26.588,49

Ibovespa Futuro: -0,32%

Pontos: 167.800

Máxima (pontos): 169.140

Mínima (pontos): 167.235

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 38,23

Variação: -1,97%

Petrobras PN

Preço: R$ 41,29

Variação: -0,89%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,72

Variação: -0,42%

Ambev ON

Preço: R$ 14,82

Variação: -1,27%

Petrobras ON

Preço: R$ 46,22

Variação: -0,67%

Vale PNA

Preço: R$ 72,84

Variação: +0,27%

MBRF SA ON

Preço: R$ 16,58

Variação: +2,60%

Vale ON

Preço: R$ 72,84

Variação: +0,27%

Itausa PN

Preço: R$ 12,45

Variação: -1,43%

Global 40

Cotação: 608,645 centavos de dólar

Variação: -1,4%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,1789

Venda: R$ 5,1799

Variação: +0,37%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,24

Venda: R$ 5,34

Variação: -0,45%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,1632

Venda: R$ 5,1639

Variação: +0,69%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,2100

Venda: R$ 5,3120

Variação: -0,71%

- Dólar Futuro (setembro)

Cotação: R$ 5,2150

Variação: +0,63%

- Euro

Compra: US$ 1,1521 (às 18h25)

Venda: US$ 1,1525 (às 18h25)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,9670

Venda: R$ 5,9690

Variação: +0,18%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,0300

Venda: R$ 6,1750

Variação: -0,23%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 13,87% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 13,90% ao ano.

- Over a 13,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.467,5 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,59%


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