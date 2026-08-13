O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), declarou há pouco que pode pautar para votação ainda nesta quarta-feira, 12, o projeto de lei complementar (PLP) sobre os combustíveis, que foi turbinado com jabutis a respeito de minerais críticos, futebol feminino e gastos com a Defesa.
"Nós ainda temos muitas matérias para votar. Se a Câmara dos Deputados concluir o projeto agora, como eu anunciei ontem, eu vou incluir como item extra pauta para deliberação", disse Alcolumbre, no Plenário.