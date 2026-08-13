O Tesouro dos Estados Unidos tomou emprestado US$ 1,8 trilhão nos primeiros dez meses do ano fiscal de 2026, incluindo US$ 432 bilhões em julho, de acordo com o Relatório Mensal do Tesouro divulgado pelo Departamento do Tesouro nesta quarta-feira, 12. O déficit acumulado nos 10 meses deste ano fiscal superou o registrado em todo o período de 12 meses do ano fiscal de 2025 (US$ 1,775 trilhão).

Em julho de 2026, as receitas que entraram nos cofres do Tesouro somaram US$ 334,0 bilhões, ante saídas de US$ 766,3 bilhões. Em julho de 2025, o déficit foi de US$ 291,14 bilhões. No mesmo mês do ano passado, as receitas foram maiores, totalizando US$ 338,49 bilhões, e as despesas, menores: US$ 629,64 bilhões.

O Tesouro informou que julho tem sido um mês de déficit em 70 de 72 anos fiscais, pois normalmente não há datas importantes de vencimento de impostos corporativos ou de pessoas físicas nesse mês.

Nos dados de julho deste ano, o Tesouro citou que os desembolsos com militares em serviço ativo e aposentadoria, benefícios para veteranos, Renda Suplementar de Segurança (SSI) e pagamentos do Medicare a organizações de manutenção da saúde (HMOs) e a planos de medicamentos prescritos foram antecipados para julho, porque 1º de agosto de 2026, a data normal de pagamento, caiu em um dia não útil.

Os Estados Unidos registraram arrecadação de US$ 4,49 trilhões no ano até julho, ante despesas de US$ 6,28 trilhões em igual período.

Nos Estados Unidos, o ano fiscal do governo federal começa em 1 de outubro e termina em 30 de setembro do ano seguinte.