As ações da Nvidia estavam subindo nesta quarta-feira, 12, à medida que os temores sobre a exposição da empresa à dívida que alimenta o boom da inteligência artificial (IA) diminuíam. O CEO Jensen Huang parece mais uma vez um sussurrador do mercado.

Por volta das 15h10 (de Brasília), os papéis da gigante de chips avançavam 2,7% em Nova York.

Um fator que tem deprimido as ações da Nvidia nos últimos dias tem sido os persistentes temores sobre a sustentabilidade da dívida para financiar a expansão em IA. Hiperescaladores como Alphabet, Amazon, Meta e Microsoft - que fornecem a massiva infraestrutura de computação em nuvem e dados por trás da IA - têm assumido dívidas massivas para financiar sua expansão.

Como resultado, o custo para segurar suas dívidas contra inadimplência, via swaps de crédito, ou CDS, aumentou nos últimos meses, agitando os observadores de títulos em Wall Street.

A preocupação é que, se o boom da IA não entregar tanto quanto esperado, os detentores de títulos ficarão com o prejuízo.

A Nvidia não foi poupada dessas preocupações, porque está garantindo financiamento para empresas que compram seus chips de IA. Relatos que surgiram no mês passado mostram que a empresa negociava até US$ 250 bilhões em financiamento para a OpenAI. Os próprios CDS da Nvidia subiram para o nível mais alto deste ano nas últimas semanas.

Notícias na segunda-feira que poderiam ter fornecido clareza apenas turvaram as águas. A Nvidia anunciou que estava se associando a gigantes financeiros como Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs e KKR para estabelecer plataformas de financiamento de infraestrutura de IA para mobilizar mais de US$ 500 bilhões. Isso levantou a questão se o chamado "financiamento circular" iria se descontrolar.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, procurou dissipar essas preocupações na terça-feira, abordando diretamente o financiamento circular. Em uma postagem nas redes sociais no X, Huang disse que a Nvidia pode fornecer "um mecanismo de suporte de valor residual para até 25% de uma oportunidade, avaliada cuidadosamente caso a caso".

Isso sugere que a exposição ao financiamento da Nvidia, deixada em aberto no comunicado inicial sobre US$ 500 bilhões, pode ser mais limitada, o que alivia temores de detentores de títulos e apoia as ações. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado