O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse a jornalistas que não há "nenhum dogma" no banco para vender ações de sua carteira. "Só não vendemos na bacia das almas", disse, ao falar dos papéis detidos pelo banco, que tiveram rendimento de R$ 57 bilhões desde 2023.

Mercadante ressaltou que a instituição teve o segundo maior lucro do sistema financeiro no primeiro semestre de 2026, que somou R$ 9,2 bilhões, alta de 25% frente a 2025.

"Estamos aumentando a eficiência sistêmica da economia", disse Mercadante ao falar dos investimentos do banco em projetos de infraestrutura, incluindo na Via Dutra, que liga o Rio a São Paulo. "Batemos recorde histórico de financiamento da agricultura", comentou ele.

Entre novos investimentos, Mercadante disse que o banco está olhando terras raras, carro voador e inteligência artificial.

"A indústria voltou a crescer de forma sustentável", afirmou Mercadante.

Ele ressaltou que o Estado mínimo é um equívoco histórico no Brasil.