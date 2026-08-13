O governo federal planeja lançar até o final de 2026 os planos setoriais consolidados dos modais logísticos do Brasil, segundo o ministro dos Transportes, George Santoro. "Vamos fazer os planos setoriais de transportes rodoviário, ferroviário e hidroviário até dezembro. A gente quer entregar esses planos e detalhar regionalmente e nacionalmente cada cronograma desses investimentos", afirmou durante evento de lançamento do Plano Nacional de Logística 2050 (PNL 2050).

Os planos setoriais funcionarão como um desdobramento do PNL 2050 e devem detalhar, para cada modal, os principais corredores logísticos, gargalos de infraestrutura, projeções de demanda e prioridades de investimento.

Os documentos servirão de base técnica para a definição de projetos públicos e privados nas próximas décadas.

De acordo com Santoro, os estudos terão detalhamento regional para identificar necessidades específicas de cada área do País.

A proposta é alinhar os investimentos às características econômicas locais e aos fluxos predominantes de carga, permitindo maior eficiência na movimentação de produtos entre centros produtores, consumidores e portos de exportação. "Até dezembro, a gente vai entregar para o próximo governo todos esses pontos prontos e aprovados."

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