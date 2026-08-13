O setor de serviços avançou 0,4% no segundo trimestre de 2026, ante o primeiro trimestre do ano, afirmou nesta quarta-feira, 12, o gerente da pesquisa mensal de comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Rodrigo Lobo.

O avanço ocorre após recuo de 0,5% no primeiro trimestre de 2026 ante o quarto trimestre de 2025.

Em 2025, todos os trimestres apresentaram alta nesse tipo de comparação. As taxas foram de 0,1% no primeiro trimestre, 0,2% no segundo trimestre, 0,9% no terceiro trimestre e 0,7% no quarto trimestre.

"Desde os dois últimos meses de 2025 até esses primeiros seis de 2026, temos um setor de serviços operando muito próximo do seu ponto mais alto, mas de forma ligeiramente acomodada. Não há indícios de uma escalada, nem de uma trajetória claramente descendente", afirmou Lobo em coletiva para comentar os resultados.

O IBGE divulgou nesta quarta-feira, 12, que o volume de serviços no Brasil ficou estável em junho frente a maio, após ter recuado 0,2% em maio ante abril. O acumulado de janeiro a junho deste ano foi de 2,0%. O acumulado nos últimos 12 meses foi a 2,6%.

O resultado no mês foi melhor do que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para recuo de 0,2% no período.

Revisões

Na divulgação desta quarta-feira, o IBGE revisou a queda de 0,4% do setor de serviços para um recuo de 0,2% em maio ante abril de 2026.

Na comparação de maio de 2026 com igual mês de 2025, a alta de 0,4% foi revisada para 0,7%.

Segundo Rodrigo Lobo, as revisões na série histórica são decorrentes do ajuste sazonal e também da entrada ou correção de dados prestados por informantes.