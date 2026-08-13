Os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram 17,423 milhões de barris, a 424,41 milhões de barris na semana até 7 de agosto, informou o Departamento de Energia (DoE, em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda de 600 mil de barris no período.

Os estoques de gasolina caíram 968 mil barris, a 208,69 milhões de barris, ante expectativa de queda de 1,3 milhão de barris. Já os estoques de destilados cederam 10 mil barris, a 107,149 milhões de barris, ante projeção de queda de 1,6 milhão.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias caiu de 96,5% para 96,2%, abaixo da projeção de queda a 96,3%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram alta de 1,611 milhão de barris, a 22,566 milhões de barris. A produção média diária de petróleo subiu a 13,805 milhão de barris na semana. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado