As taxas dos contratos de DI chegam ao início da tarde desta quarta-feira, 12, em alta, depois de começarem o dia em baixa. Investidores se dividem entre a perspectiva crescente de que os juros dos Estados Unidos seguirão estáveis em setembro, o que traz alívio à curva de juros, e os indícios de que há um movimento de redução na exposição a ativos do Brasil, que tem o efeito oposto.

André Shiokawa, gestor de renda fixa e moedas da Asset1, ressalta que desde a semana passada há indícios de que os investidores estão diminuindo os riscos associados ao Brasil conforme as eleições se aproximam. A campanha eleitoral começa oficialmente em 16 de agosto, próximo domingo, e a votação será em 4 de outubro.

Rodrigo Franchini, especialista de soluções de investimentos na Monte Bravo, disse que a abertura da curva reflete a leitura do mercado de ausência de melhora significativa no risco relacionado ao Brasil dadas as incertezas no quadro fiscal e de política monetária.

Pela manhã, as taxas de DI chegaram a cair após dados mostrarem que a receita real do setor de serviços ficou estável em junho ante maio - acima do previsto (-0,2%), mas com maior disseminação de taxas negativas, com queda em quatro dos cinco setores pesquisados.

Depois, quando dados mostraram inflação ao consumidor dos Estados Unidos em linha com o previsto em julho, o movimento de baixa das taxas de DI se acentuou, visto que o mercado passou a esperar mais chances de manutenção que de alta dos juros do país em setembro. No caso do Brasil, a aposta majoritária tanto na curva de DI quanto nas opções de Copom é de corte de 0,25 ponto porcentual da Selic no mês que vem - sem grandes alterações em relação a ontem.

Por volta das 11h55, a taxa do contrato de DI para janeiro de 2027 caía a 13,750%, de 13,761% no ajuste anterior. A taxa para janeiro de 2029 tinha alta a 14,245%, de 14,197% no ajuste de terça-feira, e a taxa para janeiro de 2031 avançava a 14,475%, de 14,432%.