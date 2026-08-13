O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) registrou lucro líquido recorrente de R$ 9,2 bilhões no primeiro semestre de 2026, crescimento de 25% sobre o mesmo período de 2025. No acumulado dos últimos 12 meses encerrados em junho, o lucro recorrente foi de R$ 17,1 bilhões.

O diretor financeiro e de Mercado de Capitais do banco, Alexandre Abreu, notou durante coletiva com a imprensa em São Paulo que o anualizado é novamente um recorde histórico. "O BNDES vem consistentemente melhorando os resultados recorrentes", disse.

No primeiro semestre de 2026, os ativos totais atingiram R$ 1,058 trilhão, maior valor nominal da história, crescendo 10% desde dezembro de 2025, enquanto a carteira de crédito alcançou R$ 684 bilhões, alta de 14% no comparativo anual a e maior patamar desde 2016.