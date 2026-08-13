O dólar recua ante o real nesta quarta-feira, 12, acompanhando a perda de força da moeda norte-americana no exterior após o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos vir em linha com o esperado. O DXY opera em queda, assim como o dólar ante moedas emergentes, enquanto o petróleo não tem direção definida.

O CPI subiu 0,1% em julho ante junho e acumulou alta de 3,4% em 12 meses, exatamente em linha com as medianas do Projeções Broadcast. O núcleo avançou 0,2% na margem e 2,5% na taxa anual, também conforme o esperado. Com a ausência de surpresa no índice, os investidores devem manter o foco nos próximos indicadores de atividade e inflação para calibrar as apostas para os juros americanos.

No Brasil, a Pesquisa Mensal de Serviços mostrou estabilidade do volume de serviços em junho ante maio, na série com ajuste sazonal, acima da mediana de queda de 0,2% do Projeções Broadcast. Na comparação anual, o avanço foi de 2,0%, também acima da expectativa de 1,2%. O resultado, embora melhor que o esperado, reforça a percepção de perda de fôlego da atividade no meio do ano.

O mercado também acompanha a reação dos ativos brasileiros após a forte deterioração observada na sessão anterior.

Ontem, o dólar à vista subiu 0,98%, a R$ 5,1608, maior valor de fechamento desde 7 de julho. O movimento ocorreu em meio ao rebaixamento da recomendação do Brasil pelo JPMorgan e à percepção de maior volatilidade associada ao cenário eleitoral.

Às 10h13 desta quarta-feira, dólar à vista tinha máxima a R$ 5,1601, com queda de 0,01%.